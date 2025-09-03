元日本ハム投手の斎藤佑樹氏（37）が3日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。高校時代の過酷すぎた日々を振り返った。2006年、早稲田実業のエースとして夏の甲子園で優勝した斎藤氏。学業との両立について聞かれると「僕、出身が群馬県で、当時東京の早稲田実業に通うのに、電車で2時間ちょいぐらいかかった。往復で5時間ぐらい」と告白。高校入学後の2カ月間はその生活が続いたが、「さすがに