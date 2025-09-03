◆第１０回紫苑Ｓ・Ｇ２（９月７日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着までに秋華賞の優先出走権）追い切り＝美浦トレセン、９月３日Ｇ１・３勝馬エフフォーリアの全妹・ジョスラン（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は、朝一番のＷコースでサンセリテ（２歳新馬）と併せ馬を行った。２馬身あまり追走し、直線で内に進路を取ると馬なりのまま勢いよく併入。タイムも６ハロン８２秒９―１１秒３と上々で、兄譲