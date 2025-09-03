◆第７６回チャレンジＣ・Ｇ３（９月１３日、阪神競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝９月３日、栗東トレセン新潟大賞典２着のサブマリーナ（牡４歳、栗東・庄野靖志厩舎、父スワーヴリチャード）はＣＷコースでセレッソデアモール（５歳２勝クラス）を４馬身追走。馬なりのままスムーズに加速し、６ハロン８３秒１―１２秒０で半馬身先着した。庄野調教師は「相変わらずいい走り。時計も予定通り。来週に仕上がるイメ