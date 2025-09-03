◆第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝９月３日、札幌競馬場８月２日の札幌で新馬勝ちしたポペット（牝２歳、栗東・高橋康之厩舎、父サトノクラウン）が、抜群の脚力をアピールした。ダートコース単走で脚抜きのいい馬場とはいえ、しまいは反応良くギアを上げて馬なりのままフィニッシュした。手綱を執った橋木太希騎手は「文句のつけようがなく、先週よりも反応が良くなっている