大相撲秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）に向けて、横綱・大の里（二所ノ関）が３日、茨城・阿見町で稽古を再開し、いきなり２０番連続で相撲を取った。兄弟子で能生中、海洋高（ともに新潟）、日体大の先輩である十両・白熊に対して、得意の右を差して押し出したり、右上手をつかんで押し出す場面もあった。土俵際で下手出し投げで逆転勝ちするなど軽やかな身のこなしをみせて勝つ一方で、押し返されて寄り切られる場面も