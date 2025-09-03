◆第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝９月３日、札幌競馬場７月２０日に函館で新馬勝ちしたアーレムアレス（牡２歳、栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）は、上々の仕上がりをアピールした。芝コース単走で駆け抜けて、伸びやかなフットワークが目を引いた。２週連続で手綱を執った菱田裕二騎手は「１週前でいい感触をつかんでいたし、引き続き雰囲気が良くて、いい動きでし