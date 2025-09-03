３日、閲兵を受ける中国人民解放軍儀仗方隊。（北京＝新華社記者／王建華）【新華社北京9月3日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会は3日、北京で盛大に行われた。３日、天安門広場の上空を飛行する、「党旗・国旗・軍旗」護衛編隊。（北京＝新華社記者／江文耀）３日、天安門広場を行進する平和維持部隊の方隊。（北京＝新華社記者／劉穎）３日、天安門広場で放たれた平和を象徴するハト。（北京＝新華