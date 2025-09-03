傘下マイナーの3Aオクラホマシティーの一員としてリハビリ登板したドジャース・佐々木＝シュガーランド（共同）【シュガーランド（米テキサス州）共同】米大リーグのドジャースで、右肩のけがのため負傷者リスト入りしている佐々木朗希が2日、傘下マイナーの3Aオクラホマシティーの一員として4度目のリハビリ登板に臨み、先発で5回を投げて2本塁打を含む3安打4失点で敗戦投手になった。次回もマイナーで投げる見通しで「今の状態