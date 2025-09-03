アメリカで核融合発電を手がけるベンチャー企業に、三井物産や三菱商事など国内の12社が連合を組んで出資すると発表しました。核融合発電を手がけるアメリカ企業への出資を発表したのは、三井物産、三菱商事、フジクラ、NTTなど12の日本企業です。幅広い企業で連携して、次世代のエネルギー、核融合発電の日本での商業化を目指します。三菱商事平田智則 電力事業開発本部長「日本のためにも大きな利益を、あるいは価値とい