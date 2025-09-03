豪華寝台列車として人気を博し2025年6月に引退した「カシオペア」の車両について、JR東日本は、さいたま市の大宮駅西口で開発予定の大型複合施設内で1両を展示する計画を発表しました。「カシオペア」は1999年、上野と札幌を結ぶ寝台特急としてデビューし、すべての寝台を個室としたほか、豪華な食事を楽しめることでも人気を博しました。2016年、北海道新幹線の開業で定期運行を終え、その後はツアー専用列車として活躍を続けまし