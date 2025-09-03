メキシコ戦へ向け、調整する遠藤（左）ら＝オークランド近郊（共同）【オークランド（米カリフォルニア州）共同】サッカー日本代表は2日、米カリフォルニア州オークランド近郊で全27選手がそろって練習し、久保（レアル・ソシエダード）遠藤（リバプール）らがパス交換などで汗を流した。初日の1日も別メニュー調整だった三笘（ブライトン）と、この日から参加した前田（セルティック）菅原（ブレーメン）は途中で全体練習を外れ