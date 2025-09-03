期間限定でヒツジの角を取り付けた「金龍ラーメン道頓堀店」の竜の巨大立体看板＝3日午前、大阪・ミナミ大阪市の繁華街・ミナミのラーメン店「金龍ラーメン道頓堀店」（大阪市中央区）の運営会社「金龍製麺」は3日、竜の巨大立体看板にヒツジの角を期間限定で取り付けた。大阪・関西万博のオーストラリアのナショナルデーに合わせ、同国の魅力を伝える応援をしたいとラムなどの生産者団体と協力し実現した。シンボルの立体看板