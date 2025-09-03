国内や韓国の人たちでにぎわう長崎県対馬市厳原町で、１５７年前の元旅館を改修して昨年オープンしたホテル「ｊｉｎ（ジン）」内に７月、新たにカフェ「ボフミルコーヒー」が設けられた。支配人の桑田隆介さん（４６）は「ゆっくりくつろぎ、新たな日韓交流の場になってくれれば」と来店を呼びかけている。厳原町国分にある元旅館は木造２階建てで、１８６８年の建築という。長い間、空き家になっていた。街の中心部で、フェリ