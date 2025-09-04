俳優の清水尋也（ひろや）容疑者（26）が、大麻を含む植物片を所持したなどとして3日、警視庁薬物銃器対策課に麻薬取締法違反の疑いで逮捕された。数々のドラマ、映画に出演している若手ブレーク俳優の1人で、放送中のTBS系「日曜劇場」連続ドラマ「19番目のカルテ」にも出演中で、衝撃が広がっている。所属事務所は公式ホームページに謝罪コメントを発表した。コメント全文は以下の通り。弊社所属清水尋也の報道に関しましてこ