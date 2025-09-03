大麻を所持したとして、警視庁が3日朝、麻薬取締法違反の疑いで、俳優清水尋也容疑者（26）を逮捕した。清水容疑者は、TBS系の日曜劇場「19番目のカルテ」（日曜午後9時）に内科医・鹿山慶太役で出演していた。日曜劇場においては、4月期の前作「キャスター」でも、出演者の不倫報道などがあり、2作続けての“受難”となった。また、8月27日には「VIVANT」（26年放送予定）の撮影を予定したアゼルバイジャン共和国内で、運搬車両走