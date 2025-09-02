【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優、アーティストとして活動中の古川 慎のライブ映像商品「Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom」Blu-rayの発売を記念して、過去のライブ映像のプレミアム上映会を新宿ピカデリー（東京都）となんばパークスシネマ（大阪府）で開催することが決定した。上映会の対象となるのは自身初の単独配信ライブ「MAKOTO FURUKAWA Streaming Kinema “from fairytale”」、初の有観客ラ