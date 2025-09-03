All About ニュース編集部では、2025年8月15〜18日の期間、全国10〜70代の男女215人を対象に、「夏に行きたい滝（中国・四国地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「岡山県で『夏に行きたい滝』ランキング」の結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：トヤの夫婦滝／29票津山市加茂町黒木にある「トヤの夫婦滝」は、岩の上から二筋に分かれて落ちる姿が寄り添う夫婦のように見えることから