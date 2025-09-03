東北電力ネットワークによりますと、3日午後1時現在、停電しているのは、能代市と北秋田市の約110軒です。現在も復旧作業が続いています。能代市では、2日午後6時26分ごろから二ツ井町小掛と二ツ井町田代地区の約110軒で停電しています。停電の原因は風雨が影響したと推定されていますが、復旧の見通しはたっていません。北秋田市脇神地区では、樹木の接触や倒木の影響で2日午後1時38分ごろから数軒が停電していて、復旧の見