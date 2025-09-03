プロ野球巨人、DeNAでプレーした野球解説者の高橋尚成氏（50）が、2025年9月2日にユーチューブを更新し、DeNAトレバー・バウアー投手（34）のバット蹴り飛ばし騒動について、「けしからん」と怒りを示した。「正直、これはだめ。本当にけしからんと思う」 野球ファンの間で物議を醸したシーンは、8月21日に横浜スタジアムで行われたDeNA対広島戦の5回に起こった。 DeNA2点ビハインドの5回、先発バウアーは、1番・中村奨成外野手（2