【オペラ コレクション】 9月10日～先行販売開始予定 9月16日～順次一般販売開始予定 価格：22,000円～ ニューウェルブランズ・ジャパンが展開する筆記具ブランド「WATERMAN（ウォーターマン）」は、新作「オペラ コレクション」の先行販売を9月10日から丸善丸の内本店、銀座 伊東屋 本店、丸善日本橋店、伊東屋横浜店（横浜タカ