サントリーホールディングスは9月2日、同社代表取締役会長の新浪剛史氏が1日付で辞任したと発表した。同氏が購入したサプリメントが違法成分を含む疑いから、8月22日に警察による捜査が行われた。同氏からは、適法との認識のもとに購入したとの説明があったという。現在も捜査が続いているが、同26日に開催された取締役会では、サプリの購入にあたり注意を欠いたことでトップとしての資質を問題視。全会一致で辞職を求め、新浪氏と