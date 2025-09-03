現地９月６日にメキシコ、同９日にアメリカと対戦する日本代表が２日、オークランドで２日目の練習を実施した。この日の練習から追加招集の菅原由勢と、クラブ事情で現地入りが遅れていた前田大然が合流。27人全員が参加した。 ただ途中から、菅原と前田に加え、前日に続いて三笘も別メニューとなった。怪我ではなく、コンディション調整とのことだが、状態が懸念される。取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編