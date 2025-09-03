8月31日にモンゴルのウランバートルで開幕した『FIBA U16アジアカップ2025』は、9月2日までに予選グループフェーズの全日程を消化した。U16男子日本代表（FIBAボーイズランキング26位）は3戦全勝でグループDを首位通過し、次戦は5日に決勝トーナメント準々決勝を戦う。相手は、4日に準々決勝進出決定戦を行われるチャイニーズ・タイペイ代表対レバノン代表の勝者。ベスト4に進出すれ