サイゼリヤが６日ぶりに反発している。２日の取引終了後に発表した８月度の月次売上高で、サイゼリヤ既存店売上高が前年同月比１９．３％増と４６カ月連続で前年実績を上回ったことが好材料視されている。客数が同１７．１％増と２ケタ増を維持したことが牽引。土日祝祭日による日数が前年よりも多かったことも２ポイント程度プラスに影響した。 出所：MINKABU PRESS