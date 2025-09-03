車いすの部男子ダブルス1回戦でプレーする小田凱人（左）、グスタボ・フェルナンデス組＝ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】テニスの全米オープン第10日は2日、ニューヨークのビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで車いすの部がダブルス1回戦で始まり、男子で小田凱人グスタボ・フェルナンデス（アルゼンチン）組が勝って準決勝に進んだ。三木拓也ステファン・ウデ（フランス）組、女子の上地結衣コタ