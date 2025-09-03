ＦＲＯＮＴＥＯが後場に一時プラス圏に浮上した。３日、塩野義製薬とともにＡＩ解析による会話型のウェブアプリケーションサービスを共同開発し、提供を開始すると発表。これを手掛かり視した買いが入ったようだ。ＡＩが会話中の文脈のつながりや語彙の多様性を解析し、記憶力や言語理解力、情報処理能力を総合的な指標としてスコア化するウェブアプリについて、今年１０月より日本生命の「ニッセイみらいのカタチ