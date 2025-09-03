サックスバーホールディングスが３日続伸している。２日の取引終了後に発表した１００％子会社東京デリカの８月度売上情報で、既存店売上高が前年同月比４．９％増と５カ月ぶりに前年実績を上回ったことが好感されている。なお、全社売上高は同１．６％増だった。 出所：MINKABU PRESS