「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３日正午現在で黒田グループが「買い予想数上昇」２位となっている。 ３日の市場で黒田グループは横ばい圏で推移。同社は、エレクトロニクス業界や自動車業界へ電子部品、電気材料などの販売を手掛けている。昨年１２月に東証スタンダード市場に新規上場している。２８年３月期を最終年度とする３カ年計画では、株主資本配当率（ＤＯＥ）