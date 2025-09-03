ワンダープラネットが７日ぶりに反発している。この日、ｉＯＳ／Ａｎｄｒｏｉｄ端末向けに配信中のブッ壊し！ポップ☆ＲＰＧ「クラッシュフィーバー」のダウンロード（ＤＬ）数が、全世界で１６００万を突破したと発表したことが好材料視されている。 出所：MINKABU PRESS