午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８６７、値下がり銘柄数は６９２、変わらずは５７銘柄だった。業種別では３３業種中１０業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、パルプ・紙、ゴム製品、水産・農林など。値下がりで目立つのは銀行、証券・商品、保険など。 出所：MINKABU PRESS