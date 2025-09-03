明星食品の業績が好調だ。原動力は25年春に始動した「春夏夏 汁なし麺拡大戦略」。暑い夏の長期化を想定し、自社の得意分野である焼そばや油そばなど汁なし麺を積極的に売り込むというもの。第1四半期（4〜6月）はこの施策が奏功し、売上収益は8％増と業界平均を上回った。その中でも主力品「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」シリーズが二ケタ増、発売24年目にして伸び盛りの「明星 ぶぶか油そば」が5割増と牽引した。「業界全体の活