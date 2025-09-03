交際相手の子どもで、当時8か月の男の子の顔面を平手で殴り、けがをさせたとして、21歳の会社員の男が警視庁に逮捕されたことが捜査関係者への取材でわかりました。捜査関係者によりますと、傷害の疑いで逮捕されたのは東京・江戸川区の会社員・貝原優汰容疑者（21）です。貝原容疑者は今年5月、東京・江戸川区のアパートで、交際相手の子どもで当時8か月の男の子の顔面を平手で2回殴り、けがをさせた疑いがもたれています。今年5