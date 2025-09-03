子宮体がんによる子宮摘出手術を経て、抗がん剤治療の完了と撮影現場への復帰を公表していた俳優の西丸優子さんが、自身のインスタグラムを更新。脱毛中の頭のケアについて投稿しました。【写真を見る】【 がんサバイバー 】西丸優子さん脱毛中の頭皮のケアを紹介「元気すぎるぐらい剛毛多毛が生えてきております」西丸さんは、抗がん剤治療で脱毛した際の画像と、現在の髪型の画像を掲載して、フォロワーからの質問が多いとい