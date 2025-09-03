【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSとColdplayがコラボレーションし、2021年9月にリリースした楽曲「My Universe」が、Spotifyで累計再生回数15億回（8月31日時点）を突破した。本楽曲は、「Dynamite」に続き、BTSのグループ楽曲として2曲目の15億ストリーミング達成となる。 ■Coldplay×BTS「My Universe」は米ビルボード「Hot 100」初登場1位を獲得 「My Universe」は、Coldplayのア