3日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝148円91銭前後と、前日午後5時時点に比べ24銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝173円08銭前後と2銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース