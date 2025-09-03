元ものまねタレントで、現在はクリエーターとして活動するおかもとまりさん（35）が3日、ブログを更新。11年ぶりにグラビア撮影をした理由について説明した。おかもとさんは1日の投稿で「11年ぶりのグラビアです」と週刊誌に掲載されたカットや撮影風景の動画などをアップして報告していた。グラビア撮影について、フォロワーから「どうしてこの仕事を受けようと思ったんですか？」との質問が寄せられ、「息子とのことについては、