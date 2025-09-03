日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、「カーネルズデー9ピースバーレル」を9月3日から1週間限定で発売しています。SNS「500円オトクは見逃せない！」 同商品は、「オリジナルチキン」が9ピース入ったバーレルで、ケンタッキー・フライド・チキンの創業者カーネル・サンダースの生誕から135周年という節目の年に合わせた商品です。価格は2290円（以下、税込み）で、単