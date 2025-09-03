三谷幸喜が脚本を務める10月1日スタートのドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の主演・菅田将暉、共演の二階堂ふみと神木隆之介が、9月2日渋谷PARCO前に登場し、同作の特別号外を手渡しするゲリライベントを行った。【写真】渋谷PARCO前にサプライズ登場した（左から）神木隆之介、菅田将暉、三谷幸喜、二階堂ふみ三谷幸喜が25年ぶりにゴールデン・プライム帯の民放連