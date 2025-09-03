【MLB】パイレーツ9ー7ドジャース（9月2日・日本時間3日／ピッツバーグ）【映像】大谷、46号直前に不適な笑みを浮かべるドジャースの大谷翔平投手がパイレーツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2打席で7試合ぶりとなる46号ソロを放った。その直前に見せていた“笑み”が、視聴者の注目を集めていた。1ー4と3点を追う3回1死走者なしの場面で迎えた第2打席。マウンドには2番手として