昭和のテレビ文化に大きな影響を残した円谷プロダクション制作、TBS系の特撮ドラマ「ウルトラQ」（1966年）や「ウルトラマン」（66～67年）のヒロインをはじめ多くの作品で活躍した女優・桜井浩子の回想録「ヒロインの追憶 ウルトラの絆」（立東舎）が９月19日に発売される。 【写真】「ヒロインの追憶 ウルトラの絆」を出版した桜井浩子 桜井は子役から東宝の女優となり、谷口千吉、千葉泰樹、川島雄三、岡本喜八ら名