熊谷は大卒8年目シーズンにしてプロ初アーチをかけた（C）産経新聞社阪神は9月2日の中日戦（バンテリン）に5ー3と勝利、貯金は30に到達、優勝マジックを6とした。試合で光ったのは「6番・遊撃」で先発、3回にプロ初アーチを放った熊谷敬宥のパフォーマンスにもある。【動画】プロ8年目でたどり着いた！熊谷のプロ初本塁打をチェック3回、主砲、佐藤輝明の35号2ランが飛び出した直後、大山悠輔が四球を選び、回ってきた打席で先