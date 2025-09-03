今夜にかけて南の海上にある熱帯低気圧が台風にまで発達し、あす、九州に接近するおそれがあります。一方、秋雨前線の影響で、関東地方は、きょう夕方から夜の始めにかけて線状降水帯が発生する可能性があります。【今夜までに台風発生し列島横断か】南の海上にある熱帯低気圧が今夜までに台風に発達するでしょう。発生すれば台風15号になります。今夜沖縄の東の海上を通過し、あすには九州南部に接近するでしょう。九州では雷を伴