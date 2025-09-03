藤井聡太七冠は4日、将棋の王座戦第一局に臨む。2度目となる海外対局の舞台は、シンガポールだ。なぜシンガポールなのか。今年建国60周年を迎え、節目を記念する文化交流事業の一環として、今回の舞台に選ばれた。実は藤井七冠、海外での対局は今回で2回目。初めての海外の地での対局はベトナムだった。シンガポールで藤井七冠が訪れたのは、人気の観光名所「マーライオン」。挑戦者の伊藤匠叡王と一緒に二人で笑顔で記念撮影にの