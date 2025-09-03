ドジャースは外野陣を再構築するのだろうか(C)Getty Imagesドジャースが現地時間9月2日、敵地でのパイレーツ戦に7−9で敗れた。大谷翔平が46号ソロを含む5打数3安打2打点と活躍したが、勝利には届かなかった。【動画】驚愕の打球速度で右翼席へ！大谷翔平が衝撃の46号アーチ先発のクレイトン・カーショーは初回に二塁打と2つの四球で無死満塁のピンチを背負うと、4番のトミー・ファムには右翼線へ運ばれ、右翼手のテオスカー・