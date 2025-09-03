移籍市場クローズ直前で、マンチェスター・ユナイテッドは懸案のGK獲得に成功した。ロイヤル・アントワープから、ベルギー代表の23歳セネ・ラメンズを迎え入れた。アンドレ・オナナ、アルタイ・バユンドゥルともに開幕から不安定さを露呈していたマンUにとって、将来性豊かなシュートストッパーの獲得は心強いニュースだ。しかしマンUファンは、ラメンズ獲得決定の報を受けてなぜかパニックに陥ったと『THE Sun』は報じている。理