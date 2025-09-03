◆米大リーグパドレス―オリオールズ（２日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が２日（日本時間３日）、本拠のオリオールズ戦で先発し４回０／３で４失点し降板した。初回、先頭のホリデーを空振り三振としたが、１死からジャクソンに甘く入ったスイーパーを左翼スタンドに放り込まれ、先制点を許した。続くヘンダーソンには足にぶつける死球。マウントキャッスルを見逃