アーセナル待望のストライカーとなったヴィクトル・ギェケレシュ。まだ未知数ではあるがサポーターの期待値は高いようで、すでに彼のためのチャントも誕生。SNS上でも拡散している。ソルト・ン・ペパーの『Push It』のメロディで歌われるチャントはこんな内容だ。「DO DO DO DO DO… 彼はスウェーデンから来た、ステキな彼女を持つ男。彼は恋人を捨てた、赤と白でプレイするために。彼はキャノン砲でゴールを決める、胸に痛みを抱