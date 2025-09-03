「メイショウ」の冠名で知られ、個人馬主として史上初のＪＲＡ通算２０００勝の大記録を達成した松本好雄さんが８月２９日未明、すい臓がんのため死去した。８７歳だった。８月２３日にメイショウハッケイ（牝２歳、栗東・本田優厩舎、父ダイワメジャー）で達成した２０００勝。管理する本田調教師＝栗東＝が９月３日、栗東トレセンで感謝と追悼の意を表した。本田調教師「競馬の発展のことを常に考えておられる方でした。管