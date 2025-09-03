ベトジェットエアは、東京/成田・大阪/関西〜ハノイ線を期間減便する。東京/成田〜ハノイ線のVJ935/934便は、10月27日から11月21日まで月・水・金曜の週3往復を減便する。これにより期間中、週11往復を運航することになる。大阪/関西〜ハノイ線のVJ931/930便は、10月26日から11月22日まで火・木・土・日曜の週4往復を減便する。これにより期間中、週10往復を運航することになる。両路線ともにオペレーション上の都合によるもので、