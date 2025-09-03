JRグループは、全国のJR線の普通列車などが連続する3日間乗り降り自由の「秋の乗り放題パス」を10月4日から19日まで設定する。期間中の連続する3日間、日本全国のJR線の普通・快速列車の普通車自由席とBRT（バス高速輸送システム）、JR西日本宮島フェリーが乗り降り自由。青い森鉄道とあいの風とやま鉄道、IRいしかわ鉄道、ハピラインふくいの通過利用や、一部区間で特例として特急列車への乗車もできる。大人7,850円、小人3,920円